Почти 6 тысяч заболевших: вакцину от ротавируса завезли в Свердловскую область

«За 9 месяцев в регионе зарегистрировано более 5,8 тыс. случаев заболевания острыми кишечными инфекциями ротавирусной этиологии. Самый высокий показатель мы регистрируем среди малышей до двух лет, которые еще не посещают организованные коллективы, но заражаются от взрослых или своих старших братьев и сестер, переносящих заболевание в более легкой форме», — отметил главный внештатный специалист по медицинской профилактике свердловского минздрава Александр Харитонов.
Он отметил, что курс состоит из трех прививок с интервалом от четырех до шести недель. Именно такой алгоритм вакцинации обеспечивает максимальный профилактический эффект.
Напомним, минувшим летом семилетняя девочка из Екатеринбурга подхватила ротавирус в Сочи после купания в море. У нее резко заболела голова и началась рвота. Позже она впала в кому. Девочку хотели перевезти в московскую больницу специальным бортом, оснащенным реанимационным аппаратом и другим необходимым оборудованием. Но ее состояние признали «крайне тяжелым, с отрицательной динамикой». 8 сентября девочка скончалась, не выходя из комы.