14:10 (мск), источник: Комсомольская правда
В Казани врачи за 80 секунд спасли беременную с огромным тромбом в сердце
При этом специалисты не подключали ее к системе искусственного кровообращения.
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Ксения родилась с пороком сердца. Когда ей было три года она пережила сложную операцию. Первый раз забеременела в 16 лет. Однако был выкидыш. Через год Ксения снова забеременела. Но тогда врачи выявили у нее огромный тромб в сердце, который мог в любой момент оторваться. Нужна была срочная операция. Ее провела бригада кардиохирургов МКДЦ.
Врачи смогли извлечь тромб всего за 80 секунд и спасли пациентку. Женщину даже не пришлось подключать к системе искусственного кровообращения, подтвердили в Перинатальном центре РКБ.
После операции Ксению перевели в реанимацию. С ней было все в порядке, однако через два месяца женщина все равно потеряла ребенка. Ее третья беременность уже протекала под пристальным вниманием врачей. Благодаря им Ксении удалось стать матерью. У нее родился мальчик. Женщина благодарна врачам и считает их членами своей семьи. В ближайшее время мать с ребенком выпишут и они отправятся домой.
Напомним, врачи Татарстана также провели уникальную операцию по эндометриозу кишечника.