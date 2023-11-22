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Спецоперация на Украине
12:40 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Кузбасс из-за ЧП, вызванных ураганом, прибыл замгенпрокурора РФ Демешин

Он проконтролирует ход аварийно-восстановительных работ.

Ураганный ветер, бушевавший 19 ноября в Кузбассе, оставил после себя повреждённые жилые дома, объекты тепло- и водоснабжения, электросети, поваленные деревья. Особенно пострадали от стихии территории Новокузнецка и Новокузнецкого муниципального округа.

Аварийно-восстановительные службы региона работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее устранить последствия непогоды.

Проконтролировать этот процесс прибыл заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин. Первым делом он побывал в гимназии № 17 имени В. П. Чкалова в Новокузнецке, здесь от сильного ветра пострадала крыша здания.

По итогам визита Демешин поручил прокурору Кемеровской области — Кузбасса Александру Блошкину организовать надзор за ремонтом в гимназии и соблюдением прав учащихся на качественное образование.

Кроме того, на контроле прокуратуры проведение работ по устранению последствий ЧС, возобновлению подачи электричества, воды и тепла в жилые дома и объекты соцсферы, оказание помощи пострадавшим.

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