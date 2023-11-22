14:10 (мск), источник: Om1.ru
Повторение бури: к Омской области приближается мощный снегопад
Ожидаются метели и сильный снег.
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По данным Обь-Иртышского УГМС, в Омской области в ближайшие выходные может случиться повторение снежной бури. По прогнозу синоптиков, в ночь на 25 ноября на регион обрушатся интенсивные осадки в виде снега и мокрого снега.
Порывы ветра будут достигать 16−21 м/с. Температура ночью и днём составит от −2 до −7, местами до −13 градусов. На дорогах местами ожидается гололедица.