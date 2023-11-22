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13:43 (мск), источник: Сиб.фм

В Новосибирске главная новогодняя ель будет высотой в 21 метр

В Новосибирске готовятся к праздничному сезону.

Источник: РИА "Новости"

Главная новогодняя ель города, которую установят перед театром оперы и балета, будет высотой 21 метр. Елку планируют украсить шарами, снежинками, фонарями, гирляндами и «Кремлевской звездой».

Также с 25 ноября начнут подготовку Театрального сквера перед площадью Ленина к предстоящим праздникам. Планируется украсить деревья, разместить несколько фотозон, создать светящиеся коридоры, а также установить «Арки-Снежинки» и «Дубовый Лес». За проведение работ город готов выделить сумму в размере 4,5 миллиона рублей.

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