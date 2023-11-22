14:24 (мск), источник: Комсомольская правда
В воронежских Костенках нашли стоянку древних людей, живших в каменном веке
Археологические находки датируют периодом 37−35 тысяч лет назад.
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Управление по охране объектов культурного наследия Воронежской области сообщили о ценных археологических находках при раскопках в Костенках Хохольского района. Специалисты провели масштабную работу: несколькими раскопами глубиной до 4,5 м изучались остатки поселений людей, живших на территории музея-заповедника в эпоху каменного века.
— Было исследовано шесть культурных слоев. По предварительным результатам проведенных исследований, самые ранние свидетельства обитания древнего человека на стоянке, где находится здание музея, относится ко времени 37−35 тысяч лет назад, — сообщили в управлении по охране ОКН Воронежской области. — Это были мобильные группы людей, обитавшие в степных ландшафтах, которые активно охотились на обитавших тогда здесь травоядных животных — лошадей, мамонтов, шерстистых носорогов. Но помимо травоядных были найдены и кости хищников — псовых (волк, возможно лиса). Часть этих костей была обнаружена лежащими в небольших ямках, в окрашенном красной охрой грунте. В культурных слоях этого времени, помимо костей животных, были найдены каменные орудия, как охотничьего назначения, так и хозяйственно-бытового, необходимые для обработки шкур.