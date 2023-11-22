14:31 (мск), источник: Время
Что следует знать о выплатах пособий по нетрудоспособности
В 2023 году увеличился максимальный размер среднедневного пособия по временной нетрудоспособности.
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Как оформить листок нетрудоспособности, что нужно знать работнику и сколько денег ему заплатят. Об этом рассказала управляющая отделением Социального фонда России по Нижегородской области Арина Садулина.
— В последние годы произошли кардинальные изменения в вопросе выплат пособий Социального фонда и для работников, и для работодателей. Думаю, это заметили все. С 2022 года страна окончательно перешла на электронные «больничные». Бумажные листки канули в лету. Ушли в прошлое и заявления на выплату пособия, которые нужно было писать на работе для каждого случая болезни.
Если коротко: поликлиника или больница оформляет заболевшему больничный в электронной системе СФР, после его закрытия отделение фонда запрашивает у работодателя подтверждение сведений о работнике, которые тот должен направить в ОСФР в течение 3 дней. После этого в течение 10 рабочих дней без дополнительного участия работника фонд рассчитывает и перечисляет пособие по нетрудоспособности. Беззаявительно назначаются и другие выплаты, к примеру, по рождению ребенка. Только в этом случае сведения поступают в электронную систему из ЗАГС. Так на сегодняшний день происходит работа и с другими госструктурами.
— Как рассчитывается пособие по больничному и изменился ли его размер в этом году?
— Размер выплаты конкретному человеку зависит от его трудового стажа и среднего заработка. При стаже 8 и более лет пособие по временной нетрудоспособности составит 100% среднего заработка за 2 предшествующих года, при стаже от 5 до 8 лет — 80%, при стаже до 5 лет — 60%.
В 2023 году максимальный размер среднедневного пособия по временной нетрудоспособности увеличился и составляет 2 736,99 ₽ в день. Первые 3 дня, как и раньше, оплачивает работодатель, остальные — фонд. Если работник ухаживает за больным членом семьи, находится на карантине, проходит протезирование или долечивается в санатории, пособие выплачивается за счет средств ОСФР с первого дня. При заболевании или травме, наступившей в течение 30 дней после увольнения, человеку оплатят больничный лист в размере 60% среднего заработка.
Если общий страховой стаж — менее 6 месяцев, пособие по листку нетрудоспособности выплачивается в сумме, не превышающей минимальный размер оплаты труда за полный месяц. С 01.01.2023 МРОТ — 16 242 ₽
В настоящее время отделением фонда оплачено более 857 тысяч листов нетрудоспособности на общую сумму почти 10 млрд руб.
Стоит напомнить про больничные по беременности и родам. Пособия по ним оплачиваются в полном объеме отделением фонда, начиная с 1 дня нетрудоспособности и в размере 100% среднего заработка за предыдущие два года, с исключением отдельных периодов, но не более 383 178,60 ₽ за 140 дней. При осложненных родах (одноплодная беременность), 156 дней — 426 970,44 ₽; при многоплодной беременности), 194 дня — 530 976,06 ₽
Минимальный размер (за 140 дней) пособия по беременности и родам по страховому случаю в 2023 г., равен 74 757,20 ₽ И в этом году отделение фонда произвело выплаты по больничным в связи с беременностью и родами на сумму 2,26 млрд руб.
— Наступил сезон повышенной заболеваемости, особенно у детей. Как оплачивается больничный родителям по уходу за больным ребенком?
— Оплата листка нетрудоспособности по уходу за больным ребенком до 8 лет производится в размере 100% среднего заработка, независимо от страхового стажа родителя и от того, где лечится ребенок, на дому или в больнице. Оформлять какие-либо документы родителям не нужно. Расчеты производятся на основании данных больничного листка.
Для детей в возрасте от 8 лет пособие родителям рассчитывается по общим правилам.
При стационарном лечении весь период оплачивается в зависимости от стажа.
Есть особенности по продолжительности выплат по уходу за ребенком К примеру, при официально объявленном карантине в дошкольных учреждениях для детей в возрасте до 7 лет, родителю оплачивается весь период карантина. В календарном году суммарный оплачиваемый уход за детьми такого возраста не может превышать 60 календарных дней. Для детей с заболеванием, включенным, в особый перечень — 90 календарных дней. Выплата по уходу за детьми от 7 до 15 лет — до 15 дней по каждому случаю, но не более 45 календарных дней по всем случаям. Оплата по уходу за членом семьи (в том числе, за детьми старше 15 лет) производится — не более 7 дней, по каждому случаю, и не более 30 дней в году. Есть и другие нюансы продолжительности оплаты, касающиеся детей-инвалидов, поствакцинальными осложнениями, некоторыми заболеваниями детей до 18 лет.
— Могут ли получать пособия люди, работающие по договору гражданско- правового характера?
— Да, действительно, с 2023 года произошло изменение в законодательстве для тех, кто выполняет работы или услуги по гражданско-правовым договорам, работает по договорам авторского заказа или является исполнителем по договорам отчуждения авторских прав. Это дает им возможность получать не только оплату по больничным, по беременности и родам, но и по уходу за ребенком до полутора лет. Они могут получать пособия, но при условии уплаты страховых взносов в фонд за предыдущий год. В 2022 году сумма страховых взносов составляла — 4 833,72 ₽ Если же эти средства в фонд не перечислялись, то право на оплату больничного появится только в 2024 году при уплате взносов за 2023 год. При этом учитываются и взносы, которые уплачивались за работника с трудовых договоров, если тот работал ещё и на другой работе. Это нововведение обеспечивает социальную защищенность нижегородцев, которые теперь могут получать равные меры поддержки вне зависимости от юридических отношений с работодателем. Схема начисления пособий для работающих по гражданско-правовым договорам по сути такая же, как и для остальных. Минимальные и максимальные размеры пособий — одинаковые.
Если человек работает по договорам ГПХ, заключенным сразу с несколькими компаниями, то пособия: по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу за ребенком, назначаются и выплачиваются ему по одному из мест работы, по выбору самого работника.
— Почему иногда люди дольше, чем положено, ждут выплат по нетрудоспособности, и как отследить начисления?
— Пособие по больничному листку выплачиваются ОСФР в течение 10 рабочих дней с момента подтверждения сведений о работнике от работодателя. С этого года на подтверждение данных у предприятий и организаций есть 3 дня, а не 5, как было раньше. Несоблюдение этих сроков или неверные данные о работнике, к примеру, изменение фамилии или счета, и могут привести к задержке расчетов и перечисления денег. О том, что происходит с листком нетрудоспособности и пособием, можно узнать в личном кабинете на портале Госуслуг. Через него идет оповещение об открытии и закрытии больничного, сумме выплаты. Стоит напомнить, что, поскольку первые 3 дня оплачивает предприятие, в ЛК отражается сумма пособия, начиная с четвертого дня. Если после закрытия листка нетрудоспособности на портале длительное время нет никаких оповещений, нужно обратиться к работодателю или в отделение социального фонда. Все сведения также можно увидеть и в личном кабинете получателя услуг СФР. Вход в него — по логину и паролю от портала Госуслуг.
— При объединении двух фондов — пенсионного и социального страхования — говорили об увеличении пособий. Ожидается ли это в ближайшее время?
— Благодаря объединению фондов и введению единой базы для начисления страховых взносов в 2024 году размер пособий станет больше в полтора раза, а в 2025 году увеличится уже вдвое. Максимальный размер выплат по больничному листу предполагается на уровне 122,8 тыс. руб. за месяц. В текущем году это — 83,2 тыс. руб. Увеличится и размер материнского капитала. В 2024 году он составит 631 тыс. руб. при появлении первого ребенка и 833,8 тыс. руб. — на второго.
Будут и другие изменения в мерах социальной поддержки граждан, о которых мы всегда проинформируем нижегородцев.