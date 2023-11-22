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14:36 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Как грамотно спорить со страховой после ДТП?

Как избежать неприятных ситуаций в спорах со страховыми компаниями после ДТП?

Как избежать неприятных ситуаций в спорах со страховыми компаниями после ДТП?

Споры со страховыми компаниями после ДТП начинаются в тот момент, когда пострадавшую сторону не устраивает размер выплаты компенсации либо качество произведённого ремонта. Эксперт товаровед Иван Курасов рассказывает, как избежать неприятных ситуаций и получить справедливое решение.

Что делать после ДТП?

В случае возникновения ДТП нужно обязательно получить справку в ГИБДД с кратким описанием событий и списком видимых повреждений, чтобы избежать возможного оспаривания европротокола. В течение пяти рабочих дней после происшествия вы должны уведомить о нём свою страховую компанию, после чего они проведут дефектовку машины и составят список деталей, подлежащих замене. Однако не спешите соглашаться: проконсультируйтесь с незаинтересованным специалистом, которому вы доверяете (опытный автослесарь, эксперт автотехник).

В большинстве случаев страховая компания предлагает отремонтировать транспортное средство, также возможен вариант получения компенсации, но в чём здесь подвох? Расчёт выплаты производится по базе РСА (Российский союз автомобилистов) с учётом износа машины. В новых экономических условиях, связанных со сложностью покупки оригинальных автозапчастей, выплаты может не хватить для устранений дефектов. Но и ремонт силами страховой компании может оказаться «котом в мешке». Вы будете обязаны предоставить транспортное средство в строго указанную страховой СТО, поэтому перед подписанием соглашений трезво оцените предлагаемые варианты.

Когда речь идёт об автомобилях старше 7 лет, выгоднее выбирать выплату при условии корректных расчётов. Если говорить о царапинах/вмятинах одного или нескольких элементов, то ремонт будет оптимальным решением.

Что делать до ДТП?

Общепринятое выражение «Водитель — будь бдителен» обретает смысл ещё до того, как вы сели за руль. При оформлении полиса ОСАГО внимательно проверяйте правильность заполнения всех бланков, так как ошибка в полисе может привести к его аннулированию. Следите за сроком действия полиса и заблаговременно его продлевайте.

Изучите любые документы, которые вам предлагают подписать: все пункты должны быть вам полностью понятны и разъяснены. Если возникают сомнения, берите паузу для консультации, обращайте особое внимание на места, где требуется поставить галочку (если вы не хотите ставить галочку, то зачеркните это поле).

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