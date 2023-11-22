14:59 (мск), источник: МК.RU Волгоград
Как подготовить организм к зиме и укрепить иммунитет: советы иммунолога
Во второй половине ноября наступает самое опасное время по заболеваемости вирусами.
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В этой связи важно знать рекомендации экспертов по поводу того, как защитить организм от болезней. Об эффективных методах укрепления иммунитета рассказала врач-аллерголог, иммунолог Людмила Елизарова.
По словам Людмилы Елизаровой, иммунная система человека представляет собой крепость, которая должна защитить организм от атак болезнетворных агентов. Чаще всего это вирусы, а их известно более 300.
Люди порой думают, что простуда наступает от того, что человек продрог, сильно замерз. На самом деле инфекционный процесс в организме запускает не само по себе переохлаждение, а вирус или микроб. Но есть способы защитить организм и укрепить иммунитет.
Проводим границы.
Первый уровень защиты — внешний барьер. Портится погода, мы меньше гуляем, сидим дома, больше времени проводим в закрытых помещениях. В детском саду дети дольше бывают внутри группы, чем на свежем воздухе. Да и взрослые скорее отправятся в торговый центр.
В итоге увеличивается скученность людей, становится больше посторонних контактов. Следовательно, стоит подумать, как избежать встречи с микроскопическими врагами-вирусами. Элементарный, но действенный совет — чаще проветривать помещение, в котором вы находитесь.
Такое же простое и понятное с детства правило — мойте руки с мылом после посещения общественных мест и поездок в общественном транспорте.
Не забывайте увлажнять дом. Во влажной среде микробы и вирусы быстрее оседают и не попадают в дыхательные пути. Пригодится домашний гаджет — увлажнитель воздуха. Влажность в квартире желательно поддерживать на уровне от 40 до 50%.
Ведь обычно, когда включается отопление, влажность на гигрометре опускается до 13%, максимум до 20%. Нет гаджета — повесьте на отопительный прибор влажное полотенце. Регулярно проводите влажную уборку.
Огромную роль в защите от болезней играет своевременная вакцинация. Грипп, в отличие от многих других инфекций, грозен своими осложнениями. Чтобы полностью сформировался специфический иммунитет, после прививки должно пройти как минимум три недели.
А вот носить защитную маску в общественных местах, если вы не болеете, нет необходимости.
Витаминами зарядит рыба.
Следующий уровень защиты — наши слизистые оболочки, которые должны быть увлажнены и напитаны. Вернулись домой из магазина — проведите орошение носоглотки морской водой, изотоническим раствором.
Большую роль для укрепления иммунитета играет правильное питание с достаточным количеством витаминов и минералов. В каждый прием пищи добавляйте клетчатку, то есть свежие овощи, фрукты, зелень. Сладкий болгарский перец, морковь, яблоки, цитрусовые, квашеная капуста, петрушка, укроп, зеленый лук — все это отлично дополнит рацион.
Очень хорошее оружие для поддержки иммунной системы — это витамин D. Можно получить его и из пищи, а в первую очередь из рыбы. Дикий лосось, печень дикой трески — идеальный вариант.
Мед и имбирь — с осторожностью.
Принято считать, что проверенными народными средствами, хорошо влияющими на иммунную защиту, являются сушеные ягоды шиповника и малины, травяные чаи, мед, теплые напитки с имбирем.
С имбирем будьте осторожны. Если у вас проблемы с желудочно-кишечным трактом, употребление корня имбиря может спровоцировать обострение хронического заболевания. Мед, являясь продуктом с высоким гликемическим индексом, также может сыграть злую шутку, но с теми, у кого повышена глюкоза в крови.
Иногда в целях укрепления иммунитета хозяйки делают нарезку сырого репчатого лука и оставляют его благоухать на тарелочке. Метод действительно «дедовский» и притом довольно сомнительный. Другое дело — добавлять в пищу свежие лук и чеснок, если, конечно, для этого у вас нет противопоказаний.