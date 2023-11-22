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17:31 (мск), источник: Комсомольская правда

Новая набережная у Финского залива появится в Петербурге

В Петербурге планируют построить новую набережную. Накануне выдано разрешение на строительство набережной Финского залива.

Источник: Комсомольская правда

Во время работ специалисты продолжат Балтийский бульвар. Таким образом, набережная появится на участке от улицы Адмирала Черокова до набережной Дудергофского канала. Об этом 22 ноября пишет «Деловой Петербург».

— Предстоит проложить магистральную улицу районного значения протяженностью 630 метров на четыре полосы движения. Предполагаемые затраты инвестор не раскрывает. Но если исходить из стоимости других дорог в городе, можно предположить расходы около 300 миллионов рублей, — сообщает издание.

Местные жители, как часто это случается, высказались против магистральной дороги под окнами. Они хотели, чтобы проезжую часть в плане сделали более узкой, а озеленение, наоборот, расширили.

Дорогого благоустройства дороги, на данный момент, не планируется: будут только плиты и спуск к заливу.

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