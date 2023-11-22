В ДНР к автомобильным маршрутам до Ростова добавятся водные

Сегодня Донецкую Народную Республику и соседнюю Ростовскую область связывают 32 автобусных маршрута. Налажено полноценное железнодорожное сообщение. В целях увеличения пассажиропотока и расширения маршрутной сети регионы договорились о возобновлении пассажирских перевозок водным транспортом. Уже в 2026 году, по факту поставки в Ростовскую область двух морских судов «Метеор М», планируется открыть регулярный маршрут Ростов-на-Дону — Таганрог — Мариуполь — Бердянск. Одновременно будет развиваться причальная инфраструктура.
Потребность в пассажирском сообщении ЛНР с Ростовской областью удовлетворяют 23 автобусных маршрута. И здесь регионы договорились о создании условий для развития и стимулирования перевозок, развитии дорожно-транспортной инфраструктуры и новых маршрутах. Аналогичное соглашение было подписано с руководством Херсонской области.
— В сложившихся реалиях, после того как Ростовская область утратила статус приграничного района, перед нами стоит масштабная задача — развивать новые межрегиональные маршруты, которые обеспечат транспортную доступность новых субъектов Российской Федерации, — подчеркнул заместитель губернатора Ростовской области — министр транспорта Владимир Окунев. — И сегодня мы поступательно движемся в этом направлении, расширяя автобусное сообщение и планируя дополнительные виды пассажирских перевозок, в том числе там, где это возможно, и водным транспортом.
Новые регулярные автобусные маршруты связали Херсонскую область с Москвой, Крымом и другими уголками России. Теперь пассажиры и из других новых регионов могут добраться в Белгородскую, Воронежскую и Ростовскую области. Об этом сообщили в Росавтотрансе.
Так, в Херсонской области дополнительно введено четыре маршрута: Москва — Геническ, Евпатория — Геническ, Евпатория — Скадовск, Черноморское — Скадовск.
Начали действовать межрегиональные автобусные маршруты: Москва — Старобельск, Москва — Красный Луч, Ростов-на-Дону — Ровеньки, Ростов-на-Дону — Луганск, Луганск — Воронеж, Стаханов — Белгород, Стаханов — Москва, Стаханов — Ялта, Красный Луч — Ростов-на-Дону, Симферополь — Стаханов, Алушта — Стаханов, п. Мурино — Стаханов, Снежное — Таганрог.
Всего с начала текущего года по заявлениям перевозчиков установлено 135 межрегиональных автобусных маршрутов, связывающих юго-запад России с другими ее субъектами.
Подробная информация о межрегиональных маршрутах регулярных перевозок, включая наименование перевозчиков, промежуточные остановочные пункты, расписание движения и сезонность маршрутов, размещена на официальном сайте Министерства транспорта России.
Уточняется также, что в соответствии с федеральным законодательством перевозчики, по заявлениям которых установлены межрегиональные маршруты, обязаны приступить к работе в течение 90 дней со дня регистрации маршрутов регулярных перевозок в федеральном реестре.