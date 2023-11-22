17:28 (мск), источник: АиФ Крым
Яшка вернулся. Баклан, понимающий речь человека, прилетел в Симферополь
Перелетная птица уже третий год зимует в Крыму.
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В симферопольский парк имени Гагарина уже на третью зимовку прилетел баклан Яшка. На баклана с изумрудно-зелёными первыми обратили внимание работники парка. Еще в 2020 году они дали ему имя и начали наблюдать за птицей. Он с удовольствием ловил рыбу и подплывал близко к людям. Уже на следующей зимовке он начал откликаться на свое имя и даже выполнять команды.
Все подробности узнал корреспондент krym.aif.ru.
Яшка с нами до весны.
Птицу с необычным характером в симферопольском парке ждут, как долгожданного гостя. Он уже дважды проводил зиму в Крыму и сейчас прилетел снова.
«Работники парка так сроднились с птицей, что дали ему имя — Яшка. Баклану это имя оказалось по душе. И со временем он даже начал на него реагировать. “Яшка, раскрой крылья”, — просят работники парка. И птица, слыша знакомые голоса, с радостью выполняет просьбу», — рассказали в пресс-службе МБУК «Парки столицы».
Сотрудники компании отметили и необычный характер Яшки. В отличие от сородичей, баклан не придерживается стайного образа жизни и совсем не боится людей. Чаще всего птицу можно встретить отдыхающим на пирсе, либо за ловлей рыбы в пруду.
«Я видела его еще в прошлом году, он как-то по особенному выделялся из толпы таких же бакланов. Он с удовольствием подплывал к людям брал у них из рук еду. Но встретить его во всей красе можно не каждый день. Вчера был дождь и птицы прятались в камышах, даже кормом выманить их не удалось», — рассказала жительница Симферополя Марина Петренко.
Она добавила, что в парке всегда можно попросить указать на Яшку сотрудников парка.
Яшка — холостяк.
Когда Яшку в пруду городского озера заприметили впервые, ученые предположили, что птица надолго в Симферополе не задержится и отправится в дальнейшую миграцию ближе к морю. Но Яшку к тому моменту уже многие знали, птицу активно подкармливали, да и он сам отлично ловил рыбу.
И видимо, поэтому он не стал никуда улетать, предположил ветеринар-орнитолог Игорь Пельмешев.
«Судя по фото птица здорова, а ее дружелюбный характер свойственен многим бакланам. Когда-то их даже дрессировали на ловлю рыбы, они часто не боятся людей», — рассказал специалист.
Многие крымчане отмечают, что Яшка не создает птичью семью. А после фотосессии известного в Крыму фотографа, на которой баклана запечатлели в милом соседстве с белой лебедушкой, у местных возник даже миф о безответной любви двух пернатых.
«Говорили, что Яшка не создает семью из-за безответной любви к лебедю. И именно из-за нее он к нам постоянно возвращается. Он часто сидит и заворожено любуется тем, как белая красавица неторопливо плывет мимо», — рассказала еще одна местная жительница Анастасия Бабак.
Однако ветеринар-орнитолог предположил, что Яшка выбрал жизнь холостяка из-за отсутствия биологической пары.
«Бакланы стайные птицы. Скорее всего Яшке не хватает пары именно его “круга”. Но в целом мне нравится идея о том, что там, откуда он к нам прилетает его все-таки ждет семья и любовь. А к нам он прилетает отдохнуть от всех забот», — добавил Игорь Пельмешев.