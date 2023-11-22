16:15 (мск), источник: Комсомольская правда
Разнес толпу и зарядил энергией еще на два дня: что произошло на концертах Маркула в Самаре
Певец Маркул пригласил в гримерку десять самарских фанатов.
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Музыкальные стрелы бахнули в сердца самарцев. 20 и 21 ноября в Самаре выступал популярный хип-хоп исполнитель Markul, автор таких треков, как «Стрелы» и «Факты». Марк Маркулис выделил для столицы губернии аж два дня в туре, чтобы все волжские фанаты смогли услышать любимого певца. Концертный зал был заполнен доверху, несмотря даже на погодные условия. Турне в Самаре определенно запомнилось латышскому певцу, а причины узнала журналистка «Комсомолки».
«Задержал концерт, чтобы все фанаты добрались»
Попытка добраться до концертного зала стала настоящим испытанием для поклонников. Чтобы доехать до «Сигнала», фанатам пришлось преодолеть снежный буран. Некоторые даже приезжали из соседних городов, чтобы услышать фаворита вживую.
— Мы приехали из Тольятти. На дорогах была полная жесть: мы ехали на «Ласточке» вместо 1,5 часа аж 3, потому что все дороги были перекрыты. Конечно же, на концерт мы опоздали, но не сильно. Благо, Марк оттянул начало, чтобы все фанаты успели, — поделилась поклонница артиста Елизавета Самсонова.
Несмотря на пробки и погодные условия, что в первый, что во второй день зал был забит доверху.
— Людей было очень много. Нереальная атмосфера царила в зале. Мы все два часа кричали песни, а после концерта вышли без голосов, — поделились зрители.
«Пообщался с фанатами тет-а-тет»
В рамках тура Markul исполнил все свои как самые популярные треки, так и песни из нового альбома. Своими треками артист сумел достучаться до каждого, кто пришел на концерт.
— Ребята, мне, к сожалению, некогда после концерта фоткаться со всеми, но я заметил пару людей в толпе, которые отрывались сегодня как в последний раз. Чуваки, я вас жду после концерта у себя в гримерке, пообщаемся, — пообещал десяти самым активным поклонникам Марк.
Заявление о возможной встрече еще сильнее раззадорило фанатов, что даже по окончании программы весь зал кричал и просил выйти артиста на бис.
— Под конец он вышел на бис еще с одним треком и разнес толпу, которая и так почти два часа кричала все его треки без остановки. Я была заряжена энергией еще на два дня после выступления. До сих пор после просмотра видео с концерта пробирают мурашки по телу, — рассказала преданная фанатка Маркула Дарья Пономарева.
Еще одним бонусом для поклонников стала новость о возможной встрече с Марком тет-а-тет.
— Если вы отжигали на концерте 20 и 21, то можете просто предоставить доказательства двухдневного флекса. Мы с вами потусуемся вместе, — крикнул артист своей аудитории.
Такого фанаты еще ни у кого не видели. Их это предложение очень тронуло. Они считают, что это прекрасная идея.