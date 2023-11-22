Главное
Спецоперация на Украине
16:32 (мск), источник: Комсомольская правда

Екатеринбург украсят в Новому году в декабре

Украшать город уже начали в конце ноября.

Источник: Комсомольская правда

Жители Екатеринбурга заметили на улицах города новогодние украшения. Их устанавливают в Историческом сквере. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил очевидец Алексей.

— Уже появился новогодний шар. Рядом с ним начали собирать коробку, но пока только в процессе, — рассказал горожанин.

«КП-Екатеринбург» обратилась за комментарием о новогодних украшениях в мэрию города. В администрации сообщили, что все декорации завершат устанавливать в декабре.

— Новогоднее оформление будет выполнено в декабре 2023 года. Демонтаж украшений будет выполнен после новогодних праздников. Планируется использовать так же и украшения, которые использовались в прошлом году, — рассказали в мэрии Екатеринбурга.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Зеленский уверен, что заключит мир с Россией за один день на новых условиях
Иван Ургант опроверг публикацию с горящим БТР: «Этот телеграм-канал – фейк»
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта