16:32 (мск), источник: Комсомольская правда
Екатеринбург украсят в Новому году в декабре
Украшать город уже начали в конце ноября.
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Жители Екатеринбурга заметили на улицах города новогодние украшения. Их устанавливают в Историческом сквере. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил очевидец Алексей.
— Уже появился новогодний шар. Рядом с ним начали собирать коробку, но пока только в процессе, — рассказал горожанин.
«КП-Екатеринбург» обратилась за комментарием о новогодних украшениях в мэрию города. В администрации сообщили, что все декорации завершат устанавливать в декабре.
— Новогоднее оформление будет выполнено в декабре 2023 года. Демонтаж украшений будет выполнен после новогодних праздников. Планируется использовать так же и украшения, которые использовались в прошлом году, — рассказали в мэрии Екатеринбурга.