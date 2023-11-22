22:51 (мск), новости Узбекистана, источник: Sputnik.uz
Почему после сна может болеть голова — врач
Частая головная боль сигнализирует о проблемах со здоровьем.
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Головная боль может возникать в разное время суток, но если она беспокоит вас исключительно по утрам, то наиболее вероятная причина недомогания — нарушение режима сна, рассказала радио Sputnik невролог-сомнолог, кандидат медицинских наук Елена Царева.
«Голова может болеть после пробуждения, если человек не соблюдает никакого режима. Организм находится в хронической адаптации к смене часовых настроек. То есть он пытается подстраивать сонный цикл таким образом, чтобы его окончание совпадало с желаемым временем пробуждения. Если попытка проснуться происходит во время глубокого сна, то пробуждение гораздо тяжелее, чем в начале либо в конце сонного цикла. Отсюда головные боли, недомогание и слабость», — объяснила специалист.
Также она добавила, что голова после пробуждения может болеть из-за духоты в помещении.
Если утренние головные боли не проходят при соблюдении режима сна и регулярном проветривании спальни, необходимо обратиться к врачу, советует сомнолог.
По ее словам, этот симптом может указывать на серьезное нарушение здоровья, например, на остановки дыхания во сне.
«Еще одна причина — это гипоксия, или кислородное голодание. Как правило, к этому состоянию приводит храп, во время которого происходит остановка дыхания во сне. Также головные боли могут быть следствием повышения артериального давления, и к этому также могут приводить остановки дыхания во сне», — рассказала специалист.
В заключение она добавила, что помимо физиологической причины, головную боль могут провоцировать психологические факторы. Она может свидетельствовать о внутреннем сопротивлении организма необходимости встать и что-то делать. Такое часто наблюдается при депрессии.