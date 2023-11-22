Главное
Главные новости к вечеру 22 ноября
21:52 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by

Оранжевый уровень опасности объявлен на четверг из-за ветра и гололеда

Местами порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду, Минск и Витебск накроет сильный снег с метелью.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +14° 5 м/с 82% 751 мм рт. ст. +14°
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 22 ноя — Sputnik. Синоптики предупредили о неблагоприятных погодных явлениях, с которыми белорусам предстоит столкнуться в четверг, и объявили оранжевый уровень опасности.

При этом минимальная температура воздуха в ночные часы по республике составит от −4 до −9°C, а по юго-востоку до −11°C, максимальная днем будет от −4°C по востоку и до +5°C по западу страны.

Также в Белгидромете предупредили о стремительном падении атмосферного давления.

«В дневные часы 23 ноября (четверг) во многих районах страны ожидается сильный снег, метель, по западу республики — гололед. Утром и днем на большей части территории ожидается усиление юго-западного ветра порывами 15−20 м/с. В Минске днем ожидается сильный снег, метель. Утром и днем — усиление юго-западного ветра порывами 15−18 м/с», — обратили внимание в ведомстве.

Там уточнили, что сложные погодные условия будут связаны с активными фронтальными разделами от циклона, центр которого находится над Скандинавией.

Почти повсеместно завтра в Беларуси будет облачно.

Теплее всего окажется в Бресте и Гродно — днем +3..+5°C, чуть холоднее в Минске — 0..+2°C. В Гомеле и Могилеве дневные температуры составят 0..-2°C, а в Витебске −1..-3°C.

Вероятность осадков во всех областях Беларуси — до 90% и выше.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Законы о сдаче жилья иностранцам меняются в Беларуси
Сбой произошел в работе соцсети 'ВКонтакте'
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта