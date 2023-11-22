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Главные новости к вечеру 22 ноября
22 ноября, новости Молдовы, источник: Комсомольская правда

Морозный день перед резким потеплением и осадками: Молдову ожидают просто сумасшедшие перепады — то тепло, то снегом завалит

Прогноз погоды в Молдове до понедельника, с 23 по 26 ноября 2023.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +14° 4 м/с 82% 748 мм рт. ст. +14°
Источник: Комсомольская правда

В Молдове конец ноября выдался просто сумасшедшим в плане погоды.

В четверг, 23 ноября 2023, будет морозно. Ночью температура опустится до — 3 градусов.

Днем холодно, но терпимо — +5 градусов. А вот в пятницу, 24 ноября, — просто теплый день на фоне жутких холодов.

Днем — +12 градусов, ночью — +1 градус. Сюрпризы метеорологи обещают в выходные. Молдову завалит снегом.

Днем в субботу ожидается 5 градусов тепла, ночью — 2 градуса мороза. В воскресенье — +1 днем и −3 градуса ночью.

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