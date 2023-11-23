00:21 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Какой сегодня день: 23 ноября
Этот день является 327-м в григорианском календаре, до нового года остается 38 дней.
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О том, чем ознаменовано 23 ноября, читайте в обзоре Sputnik.
Что произошло 23 ноября
В 1852 году в Англии были введены первые почтовые ящики.
В 1906 году в Вильне вышел первый номер газеты «Наша нива», издавалась до 1915 года.
В 1922 году Александр Грин завершил написание «Алых парусов», произведение он посвятил своей жене Нине.
В 1923 году была запатентована первая электробритва.
В 1936 году вышел первый номер американского журнала «Life».
В 1957 году в Италии был опубликован роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
В 1990 году Верховный Совет СССР предоставил чрезвычайные полномочия президенту Михаилу Горбачеву для поддержания порядка в СССР.
Кто родился 23 ноября
Политический деятель, литературный критик Анатолий Луначарский (1875−1933).
Детский писатель Николай Носов (1908−1976).
Политик Николас Мадуро (1962).
Актер Венсан Кассель (1966).
Певица Майли Сайрус (1992).
23 ноября в православном календаре
Православные 23 ноября чтут память апостолов от 70-ти Ераста, Родиона, Олимпа и других, священномучеников Прокопия, архиепископа Херсонского, Иоанна Скадовского, Дионисия Щегопева, Петра Павлушкова, священномучеников Августина и архиепископа Калужского.
Именины
В этот день именины у Александра, Алексея, Анны, Бориса, Георгия, Дениса, Ефрема, Константина, Михаила, Николая, Петра, Терентия и Ольги.
23 ноября в народном календаре
23 ноября православный мир отмечает память шести апостолов из семидесяти, в том числе Ераста и Родиона. Крестьяне приносили в этот день в церковь хлеб и соль для освящения, а потом отдавали их скотине, наделяя так животных здоровьем. Эта была очень сильная традиция, настолько, что при покупке коровы покупатель мог потребовать у бывшего хозяина в придачу к ней кусок хлеба, освященного на Ераста и Родиона. Если в этот день рождался малыш и светило солнце, то в жизни у него все должно было сложиться удачно.
Святого Родиона называли Ледоломом, а связано это прозвище было с тем, что к 23 ноября на реках уже был лед, но он был непрочным, мог сломаться под ногами. Люди говорили: «Придет Родион — возьмет мужика в полон».