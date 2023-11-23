Главное
Спецоперация на Украине
08:53 (мск), источник: РИА Новости

«Он умер». SHAMAN высказался о «дуэли» с певцом Шарлотом

SHAMAN пошутил над певцом Шарлотом, сжегшим российский паспорт.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Музыкант Эдуард Шарлот якобы умер, поэтому говорить о нем можно только хорошее или ничего вовсе, пошутил певец SHAMAN в интервью порталу StarHit.

«Насколько я знаю, он (Шарлот. — Прим. ред.) умер, а по русской православной традиции про мертвых либо хорошо, либо ничего», — сказал Ярослав Дронов (настоящее имя SHAMANa. — Прим. ред.).

Ранее Шарлот вызвал SHAMANа на «творческую и музыкальную дуэль» во время которой артисты должны были «измерить вокальные диапазоны», а также «продемонстрировать навыки умения игры, сочинения композиции».

Минувшей ночью Эдуарда Шарлота задержали в аэропорту Пулково, куда он прилетел из Еревана. Ему вменяли несколько административных правонарушений, в том числе по статьям о дискредитации армии и умышленной порче паспорта.

В среду Ленинский райсуд Санкт-Петербурга назначил исполнителю 13 суток ареста за мелкое хулиганство.

В пресс-службе суда пояснили, что под статью о мелком хулиганстве музыкант попал из-за того, что «выражался грубой нецензурной бранью в общественном месте, размахивал руками, приставал к гражданам, кричал, на неоднократные замечания не реагировал». Это происходило около двух часов ночи на набережной Обводного канала, 205. По данным из открытых источников, там находится 77-й отдел полиции Адмиралтейского района Петербурга.

В июне певец опубликовал видео, на котором сжег свой паспорт. Исполнитель заявил, что больше не считает себя гражданином России и поедет в Киев. Но в середине ноября Шарлот попросил у подписчиков денег на обратный билет.

Вскоре после задержания Шарлота в Санкт-Петербурге глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опубликовала ролик, в котором певец извинился за сожжение паспорта и пообещал больше такого не делать.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Зеленский заявил о новом витке в переговорах о мирном соглашении
'Будет война'. В США рассказали, из кого сделают новую 'Украину'
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
скандалымузыка