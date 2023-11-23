08:53 (мск), источник: РИА Новости
«Он умер». SHAMAN высказался о «дуэли» с певцом Шарлотом
SHAMAN пошутил над певцом Шарлотом, сжегшим российский паспорт.
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Музыкант Эдуард Шарлот якобы умер, поэтому говорить о нем можно только хорошее или ничего вовсе, пошутил певец SHAMAN в интервью порталу StarHit.
«Насколько я знаю, он (Шарлот. — Прим. ред.) умер, а по русской православной традиции про мертвых либо хорошо, либо ничего», — сказал Ярослав Дронов (настоящее имя SHAMANa. — Прим. ред.).
Ранее Шарлот вызвал SHAMANа на «творческую и музыкальную дуэль» во время которой артисты должны были «измерить вокальные диапазоны», а также «продемонстрировать навыки умения игры, сочинения композиции».
Минувшей ночью Эдуарда Шарлота задержали в аэропорту Пулково, куда он прилетел из Еревана. Ему вменяли несколько административных правонарушений, в том числе по статьям о дискредитации армии и умышленной порче паспорта.
В среду Ленинский райсуд Санкт-Петербурга назначил исполнителю 13 суток ареста за мелкое хулиганство.
В пресс-службе суда пояснили, что под статью о мелком хулиганстве музыкант попал из-за того, что «выражался грубой нецензурной бранью в общественном месте, размахивал руками, приставал к гражданам, кричал, на неоднократные замечания не реагировал». Это происходило около двух часов ночи на набережной Обводного канала, 205. По данным из открытых источников, там находится 77-й отдел полиции Адмиралтейского района Петербурга.
В июне певец опубликовал видео, на котором сжег свой паспорт. Исполнитель заявил, что больше не считает себя гражданином России и поедет в Киев. Но в середине ноября Шарлот попросил у подписчиков денег на обратный билет.
Вскоре после задержания Шарлота в Санкт-Петербурге глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опубликовала ролик, в котором певец извинился за сожжение паспорта и пообещал больше такого не делать.