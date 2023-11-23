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03:08 (мск), источник: АиФ Хабаровск

Снег будет сутки идти в Хабаровске

Циклон ослабнет только в ночь на 24 ноября.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +13° 8 м/с 58% 752 мм рт. ст. +14°
Источник: РИА "Новости"

В Хабаровске на протяжении суток будут идти снегопады, сообщил «АиФ-Дальинформ» ведущий синоптик отдела долгосрочных прогнозов Хабаровского гидрометцентра Никита Перерва.

Днём в краевой столице будет −7…-6 градусов. До позднего вечера ожидаются осадки в виде сильного снега. Ветер северо-восточный, скорость порывов достигнет 15−20 метров в секунду.

В ночь на 24 ноября снег ослабнет. Циклон начнёт смещаться в сторону Охотского моря. После ухода стихии в городе наступят морозы. Ночью на выходных 25 и 26 ноября температура опустится до −22…-17 градусов ночью и −17…-12 градусов днём. Ветер северо-восточный, порывы до 20 метров в секунду.

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