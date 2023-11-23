03:45 (мск), источник: Комсомольская правда
Театрально-музейный комплекс на Аксаковской во Владивостоке сдадут в 2025 году
Учреждение хотят сделать жемчужиной России.
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Во Владивостоке музейный и театрально-образовательный комплекс на сопке Орлиное гнездо планируют сдать в период проведения Годов культуры России и Китая. Рабочие уже завершают возведение монолитного каркаса здания, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморья.
Под руководством губернатора края Олега Кожемяко прошло совещание, участники которого обсудили строительство комплекса на Аксаковской. Как отметил руководитель ООО «СТГ-Восток» Евгений Кошелев, на объекте работает около 200 человек, причем 150 из них — китайские специалисты:
«Сейчас ведутся работы по возведению монолитного каркаса, он готов почти 90%: из 67 тысяч плановых кубов железобетона залита почти 61 тысяча. По театру оперы и балета выполняются монолитные конструкции седьмого этажа. В музейном комплексе и высшей школы музыкально-театрального искусства монолитные работы выполнены, сегодня китайские коллеги приступили к устройству перегородок».
Как отметил Олег Кожемяко, сдать комплекс планируется в 2025 году:
«Надеемся, все планы выполним и сделаем его культурным достоянием, жемчужиной не только Приморского края, но и России. Это серьезный шаг продвижения нашей культуры в страны Азиатско-Тихоокеанского региона».
Напомним, музейный и театрально-образовательный комплекс строится во Владивостоке по поручению президента России Владимира Путина. На сопке Орлиное гнездо, на самой высокой точке исторической части города, появятся филиалы: Третьяковской галереи, Российского государственного института сценических искусств, Школы креативных индустрий и Мариинского театра.