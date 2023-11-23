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05:59 (мск), источник: НИА Красноярск

До конца года по ул. Качинская будет ограничено движение

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 20 ноября начали действовать ограничения для движения машин по ул. Качинская.

Источник: 2GIS

Для обеспечения безопасности на время проведения капремонта тепловых сетей будет перекрыт для транспорта участок ул. Качинская от здания № 56а до здания № 56 (возле «Автоспецбазы»).

Кроме того, временные дорожные знаки «Движение запрещено» будут действовать на двух участках ул. Качинская — от ул. Перенсона до здания по ул. Качинская, 56а и от пер. Сокольский до здания № 56 по ул. Качинская.

Также временно будет запрещена остановка и стоянка транспорта на участке ул. Качинская от пер. Сокольский до здания по адресу: ул. Качинская, 56а.

​Ограничения будут сняты 31 декабря в 20:00, сообщает мэрия.

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