07:36 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру
В Башкирии ожидаются морозы до −20°
Синоптики спрогнозировали сильные морозы в Башкирии. Об этом сообщили в Башгидрометцентре.
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Сегодня, 23 ноября, в республике ожидается мокрый снег, переходящий в снег, в отдельных районах метель, на отдельных участках дорог снежные заносы и гололедица. Ветер восточный с переходом на западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха днем составит −6,-11°.
Завтра, 24 ноября, в Башкирии прогнозируется небольшой снег. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью −15,-20°, местами до −10°, днем −9,-14°.