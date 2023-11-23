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07:36 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

В Башкирии ожидаются морозы до −20°

Синоптики спрогнозировали сильные морозы в Башкирии. Об этом сообщили в Башгидрометцентре.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +10° 4 м/с 62% 754 мм рт. ст. +14°
Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Сегодня, 23 ноября, в республике ожидается мокрый снег, переходящий в снег, в отдельных районах метель, на отдельных участках дорог снежные заносы и гололедица. Ветер восточный с переходом на западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха днем составит −6,-11°.

Завтра, 24 ноября, в Башкирии прогнозируется небольшой снег. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью −15,-20°, местами до −10°, днем −9,-14°.

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