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07:45 (мск), источник: МК.RU Хабаровск

Искусственные елки заполонили магазины Хабаровска: фото

Чем ближе Новый год, тем больше новогодних товаров удается найти на полках хабаровских магазинов.

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фотографии
22
фотографии
22
фотографии

Особенно в глаза бросаются елочки, стоящие рядами около разноцветных полок. Их изобилие поражает каждый год — белые, голубые, зеленые, из мишуры, из пластика, с искусственным снегом и шишками. Некоторые могут гореть белым цветом, другие переливаются всеми цветами радуги. Как же выбрать ту самую красавицу?

А пока вы думаете, можете полюбоваться на елочки, представленные в магазинах города, в нашем фоторепортаже.

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