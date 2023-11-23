07:37 (мск), источник: BFM.RU- Новосибирск
В Новосибирске на выходных потеплеет до 0 градусов
При этом горожанам и дорожным службам стоит готовиться к снегопадам.
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В предстоящие выходные в Новосибирске ожидается потепление до 0 градусов. Об этом свидетельствуют данные сайта Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Так, по данным синоптиков, уже в ночь на пятницу столбики термометров не опустятся ниже −4 градусов, а днём достигнут нулевой отметки. В субботу и ночью, и днём колебания температурного фона составят от −2 до 0 градусов..
Специалисты объясняют грядущее потепление атлантическим циклоном, который будет сопровождаться снегопадами. По прогнозу новосибирских синоптиков, осадки в виде мокрого снега ожидаются в городе уже в четверг и продолжатся в пятницу. В ночь на субботу снег прекратится, чтобы днём 25 ноября снова начаться. При этом на дорогах возможна гололедица.
Ранее BFM-Новосибирск о том, что морозы до −41 градуса могут прийти в Новосибирск в декабре.