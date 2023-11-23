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11:30 (мск), новости Казахстана, источник: Nur.kz

Ученые назвали штамм COVID-19 Omicron «эволюционным чудом»

Ученые заявили, что штамм COVID-19 Omicron, обнаруженный два года назад, можно назвать «эволюционным чудом», поскольку именно этот штамм мутировал так, как этого не предсказывал ни один вирусолог, передает The New York Times.

Источник: Nur.kz

В ноябре 2021 года исследователи из Ботсваны и Южно-Африканской республики предупредили мир об обнаружении нового и быстро распространяющегося штамма COVID-19. Всемирная организация здравоохранения назвала этот вариант Omicron.

И он действительно очень быстро распространился и стал доминирующим вариантом. Он является таковым и сейчас, даже через два года после обнаружения и спустя полгода после официального завершения пандемии COVID-19.

Адам Лоринг, вирусолог из Мичиганского университета, и его коллеги в настоящее время пытаются осмыслить события последних двух лет, чтобы подготовиться к будущему. По его словам, вполне возможно, что Omicron, являющийся «эволюционным чудом», станет постоянной частью жизни людей. Из года в год штамм будет приобретать новые мутации, и проявляться в виде сезонного гриппа.

При этом исследователи предупреждают, что вирус все еще способен удивить людей, особенно если все перестанут обращать на него пристальное внимание. Доктор Лемье и другие эксперты, изучающие Omicron, подозревают, что этот вариант получает новые мутации при заражении человека со слабой иммунной системой.

Люди с ослабленным иммунитетом могут бороться только с некоторыми коронавирусами в организме во время инфекции, позволяя оставшимся приобретать новые мутации. Таким образом, сам организм становится «лабораторией по эволюции вирусов».

По словам ученых, будущее предсказать сложно, однако, чтобы противостоять вирусу в дальнейшем, его нужно изучать именно сейчас.

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