07:20 (мск), источник: АиФ Кузбасc
Более тысячи кузбасских многодетных мам в 2023 вышли на пенсию досрочно
С 2019 года список многодетных матерей, имеющих право на досрочное пенсионное обеспечение, расширился.
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В этом году Отделение Социального фонда России по Кемеровской области досрочно назначило страховые пенсии по старости 138 мамам пятерых детей, 145 мамам четверых и 733 мамам троих детей.
Раньше на досрочную пенсию выходили мамы, родившие и воспитавшие до 8-летнего возраста пятерых и более детей, а сейчас такую возможность имеют женщины с тремя и четырьмя детьми. Женщины, родившие (усыновившие) пятерых и более детей, могут уйти на пенсию в 50 лет; те, у кого четверо детей, — в 56 лет, а мамы троих могут досрочно завершить свою трудовую деятельность в 57 лет.
Для назначения досрочной пенсии младшему ребёнку должно быть больше 8 лет, мама должна иметь не меньше 15 лет трудового стажа, а пенсионных коэффициентов должно быть не меньше 30. Также мама не должна быть лишена родительских прав и не должно быть факта отмены усыновления.
Подать заявление на назначение досрочной пенсии можно в электронном виде на портале Госуслуг, в клиентских службах ОСФР по Кузбассу или в МФЦ.