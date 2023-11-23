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Спецоперация на Украине
07:52 (мск), источник: Комсомольская правда

Омскую область сегодня накроет дождь со снегом

Воздух на территории региона прогреется до +2 градусов.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +10° 4 м/с 62% 754 мм рт. ст. +9°

Сегодня, 23 ноября, в Омской области синоптики прогнозируют дождь со снегом. Температура воздуха поднимется выше 0 градусов.

Днем температура воздуха составит до −3…+2 градусов. В отдельных районах ожидается гололедица. Ветер южный, юго-восточный со скоростью от 8 до 13 м/с.

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