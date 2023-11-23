07:52 (мск), источник: Комсомольская правда
Омскую область сегодня накроет дождь со снегом
Воздух на территории региона прогреется до +2 градусов.
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Сегодня, 23 ноября, в Омской области синоптики прогнозируют дождь со снегом. Температура воздуха поднимется выше 0 градусов.
Днем температура воздуха составит до −3…+2 градусов. В отдельных районах ожидается гололедица. Ветер южный, юго-восточный со скоростью от 8 до 13 м/с.