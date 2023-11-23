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09:44 (мск), источник: МК.RU Крым

Митрополит Тихон заявил о неверном толковании своих слов о Крыме и Колыме

Фразу митрополита Тихона о том, что «Крым — это курорты Колымы», вырвали из контекста.

Источник: МК.RU Крым

Об этом заявил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов), пишет РИА Новости.

По его словам, он упомянул эту фразу во время прощания со своими прихожанами, чтобы разрядить обстановку. Тихон тогда заявил, что едет не на курорт, поскольку «Крым был своеобразной Колымой». При этом он не собирался сравнивать полуостров с Колымой, а шутку священнослужителя истолковали неверно.

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