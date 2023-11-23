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08:57 (мск), источник: CityTraffic.ru

В Самарской области вдвое превышен снежный рекорд 60-летней давности

Как сообщают синоптики Приволжского УГМС, 22 ноября 2023 года в 5 населенных пунктах региона был перекрыт суточный максимум количества осадков.

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Источник: CityTraffic.ru

Больше всего снега в среду, 22 ноября, выпало в селе Новодевичьем — 26 мм (26 см снежного покрова). Предыдущий рекорд, который был зафиксирован здесь 60 лет назад, в 1963 году, превышен более чем в 2 раза.

Вторым по заснеженности в этот день стал Тольятти, где выпало 19,4 мм осадков. Это на 5,5 мм больше, чем в год прошлого рекорда, 1984.

Село Большая Глушица засыпало 19,3 мм осадков (19,3 см покрова). Это на 1,8 мм превысило рекорд 35-летней давности.

В селе Челно-Вершины выпало 16 мм осадков. Столько снега здесь 22 ноября не было с 1990 года. превышение составило 4,2 мм.

На Агролесомелиоративной опытной станции (АГЛОС) зафиксировано 13,9 мм осадков. что на 0,2 больше, чем 39 лет назад, 22 ноября 1984 года.

Судя по прогнозам синоптиков, пик снегопадов в Самарской области пройден. В четверг, 23 ноября, ожидается небольшой снег, похолодает до минус 14 градусов. В пятницу, 24 ноября, минус 8 градусов и снова небольшой снег.

А в субботу, 25 ноября, вернутся смешанные осадки в виде снега с дождем и плюсовая температура.

Во время загрузки произошла ошибка.
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