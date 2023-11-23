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08:25 (мск), источник: Pchela.News

В парке Терешковой в Челябинске откроется зимний каток

Выходные дни для челябинцев могут получиться насыщенными, потому что 24 ноября в парке имени Терешковой открывается любимый горожанами каток с дорожками среди деревьев. Он будет работать до конца зимы. О расписание на сезон рассказали в пресс-службе администрации города.

Источник: Pchela.News

В пятницу, 24 ноября, в детском паре имени В. В. Терешковой откроют ледовый каток в 17:00, всех посетителей будет ждать музыкально-развлекательная программа. Первый сеанс начнётся в 18:00, второй — в 20:00, а третий — в 22:00.

Весь зимний сезон будет действовать следующее расписание:

  • 12:00—13:30 — сеанс катания (со вторника по пятницу сеанс бесплатный)
  • 13:30—14:00 — технический перерыв
  • 14:00—15:30 — сеанс катания
  • 15:30—16:00 — технический перерыв
  • 16:00—17:30 — сеанс катания
  • 17:30—18:00 — технический перерыв
  • 18:00—19:30 — сеанс катания
  • 19:30—20:00 — технический перерыв
  • 20:00—21:30 — сеанс катания
  • 21:30—22:00 — технический перерыв

Также в пятницу и субботу будут доступны дополнительные сеансы с 22:00 до 23:00. Будьте внимательны, что из-за профилактических работ, по понедельникам каток не работает.

До начала зимы осталось несколько дней, и скоро зимние развлечения будут доступны для южноуральцев. Так, уже некоторые горнолыжные курорты приглашают на заснеженные вершины, а электропоезд «Снегирь» со 2 декабря отправится в первые поездки до «Солнечной долины». Также в декабре на железнодорожный вокзал Челябинска приедет поезд Деда Мороза с развлекательной программой. За несколько дней до его приезда в парке имени Гагарина пройдёт фестиваль пельменей.

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