В парке Терешковой в Челябинске откроется зимний каток

В пятницу, 24 ноября, в детском паре имени В. В. Терешковой откроют ледовый каток в 17:00, всех посетителей будет ждать музыкально-развлекательная программа. Первый сеанс начнётся в 18:00, второй — в 20:00, а третий — в 22:00.
Весь зимний сезон будет действовать следующее расписание:
Также в пятницу и субботу будут доступны дополнительные сеансы с 22:00 до 23:00. Будьте внимательны, что из-за профилактических работ, по понедельникам каток не работает.
До начала зимы осталось несколько дней, и скоро зимние развлечения будут доступны для южноуральцев. Так, уже некоторые горнолыжные курорты приглашают на заснеженные вершины, а электропоезд «Снегирь» со 2 декабря отправится в первые поездки до «Солнечной долины». Также в декабре на железнодорожный вокзал Челябинска приедет поезд Деда Мороза с развлекательной программой. За несколько дней до его приезда в парке имени Гагарина пройдёт фестиваль пельменей.