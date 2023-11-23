08:05 (мск), источник: АиФ Кузбасc
Мать, угрожавшая насилием 4-месячному сыну, снималась в «Мужское/Женское»
У 23-летней матери уже изъяли троих детей.
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В Ленинске-Кузнецком проверят мать, которая угрожала насилием 4-месячному сыну. Так женщина пыталась удержать отца ребёнка. Известно, что 23-летняя женщина осенью снималась в шоу «Мужское/Женское».
Отец мальчика обратился в социальные сети за помощью, выложив сообщение от матери его ребёнка: «Я буду бить ребёнка назло тебе. Он меня бесит до такой степени, что прям швырнуть его охота прям об стенку. Как ты надо мной издевался, и я тогда буду издеваться».
В шоу ленинск-кузнечанка рассказывала, что отец сына не признаёт. Как позже показала экспертиза ДНК, отцом мальчика был всё-таки он. С корреспондентом «АиФ в Кузбассе» он общаться после выхода шоу не захотел и отказался от всех комментариев. Сама героиня шоу же сообщила нам, что видео старое, летнее, и что на нём неправда (вероятно, мать так хотела напугать возлюбленного).
Правоохранители изъяли 6-летнего и 4-месячного сына и 4-летнюю дочь у женщины и передали в социальное учреждение. Следователи проверяют все данные по делу.