ВОЗ запросила у Китая данные о вспышках пневмонии у детей

«ВОЗ направила официальный запрос Китаю о предоставлении подробной информации о росте респираторных заболеваний и зарегистрированных очагах пневмонии у детей», — сказано в сообщении.
В частности, ВОЗ просит Китай предоставить результаты лабораторных исследований и информацию о тенденциях в циркуляции гриппа, SARS-CoV-2, респираторно-синцитиального вируса (RSV) и микоплазменной пневмонии.
Такой запрос организация направила Пекину в связи с сообщениями СМИ об очагах недиагностированной пневмонии у детей на севере Китая. Ранее Национальная комиссия здравоохранения Китая отметила рост респираторных заболеваний в стране. По ее утверждению, это связано с отменой коронавирусных ограничений.
21 ноября FTV News сообщило, что детские больницы в Китае переполнены, а школы находятся «на грани приостановки». В частности, вспышки пневмонии зафиксированы в Пекине и провинции Ляонин.
Один из жителей Пекина рассказал изданию, что дети не кашляют и «не имеют никаких симптомов». «У них просто высокая температура (лихорадка), и у многих появляются узелки в легких», — добавил он.
Сотрудник центральной больницы Далянь (провинция Ляонин) сообщил FTV News, что ожидание в очереди составляет около двух часов. Другой житель Пекина заявил, что школы теперь запрещено посещать с признаками простуды.