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08:28 (мск), источник: Ведомости

ВОЗ запросила у Китая данные о вспышках пневмонии у детей

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) запросила у Китая дополнительную информацию о росте респираторных заболеваний и очагах пневмонии у детей. Об этом говорится в сообщении организации.

Источник: Reuters

«ВОЗ направила официальный запрос Китаю о предоставлении подробной информации о росте респираторных заболеваний и зарегистрированных очагах пневмонии у детей», — сказано в сообщении.

В частности, ВОЗ просит Китай предоставить результаты лабораторных исследований и информацию о тенденциях в циркуляции гриппа, SARS-CoV-2, респираторно-синцитиального вируса (RSV) и микоплазменной пневмонии.

Такой запрос организация направила Пекину в связи с сообщениями СМИ об очагах недиагностированной пневмонии у детей на севере Китая. Ранее Национальная комиссия здравоохранения Китая отметила рост респираторных заболеваний в стране. По ее утверждению, это связано с отменой коронавирусных ограничений.

21 ноября FTV News сообщило, что детские больницы в Китае переполнены, а школы находятся «на грани приостановки». В частности, вспышки пневмонии зафиксированы в Пекине и провинции Ляонин.

Один из жителей Пекина рассказал изданию, что дети не кашляют и «не имеют никаких симптомов». «У них просто высокая температура (лихорадка), и у многих появляются узелки в легких», — добавил он.

Сотрудник центральной больницы Далянь (провинция Ляонин) сообщил FTV News, что ожидание в очереди составляет около двух часов. Другой житель Пекина заявил, что школы теперь запрещено посещать с признаками простуды.

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