08:43 (мск), источник: МК.RU Екатеринбург
Детский автогородок появился в Екатеринбурге
В Екатеринбурге открылся детский автогородок с остановками, минизаправочной станцией, дорогами, на которых установлены знаки дорожного движения.
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Его открыли на территории Преображенского парка в Академическом районе.
«Это новая локация для всего Екатеринбурга, в которую будут съезжаться тысячи школьников, где им будут прививаться навыки безопасного поведения на дороге, в целях сокращения числа ДТП с участием детей», — сообщил Главный государственный автоинспектор безопасности дорожного движения Свердловской области Алексей Спиридонов.
По словам замглавы города Алексея Бубунова, детский автогородок — это подарок к 300-летию Екатеринбурга. Благодаря нему дети узнают, как правильно пользоваться уличной дорожной сетью.
«Я уверен, что все дети, которые пройдут здесь обучение вместе со своими родителями, никогда не будут нарушать правила дорожного движения», — сказал Алексей Бубнов.
Ранее «МК-Урал» писал, что загородные лагеря Екатеринбурга «Уральские самоцветы» и «Юность» перейдут на круглогодичный режим работы.
На территории детских лагерей при федеральной и региональной поддержках ведется строительство быстровозводимых одноэтажных спальных корпусов. Каждое модульное здание имеет площадь около 600 квадратных метров, рассчитано на 49 человек.