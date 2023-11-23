08:47 (мск), источник: Время
Летевший из Минска в Пермь самолет приземлился в Нижнем Новгороде
В Пермском крае неблагоприятная погода.
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Летевший из Минска в Пермь самолет приземлился в Нижнем Новгороде, об этом сообщает Ni Mash.
Воздушное судно село в международном аэропорту им. В. П. Чкалова ночью 23 ноября из-за неблагоприятных погодных условий в Пермском крае.
На борту находилось 67 человек. Сейчас самолет готовят к вылету.
Напомним, зимнее расписание действует в аэропорту Нижнего Новгорода до 30 марта 2024 года.