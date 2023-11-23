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12:06 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by

Очереди из фур и легковушек образовались на границе Беларуси со странами ЕС

МИНСК, 23 ноя — Sputnik. Более тысячи грузовых и легковых автомобилей ожидают выезда из Беларуси на территорию стран Европейского союза, свидетельствуют оперативные данные на сайте белорусского погранкомитета.

Источник: Sputnik.by

По данным на 8:00, наибольшее скопление большегрузов, как и прежде, фиксируется на белорусско-литовской границе. По информации ГПК, в пункте пропуска «Котловка» образовалась очередь из 120 фур, в «Каменном Логе» — свыше 320, в «Беняконях» — 240, в ПП «Привалка» в настоящее время находятся 170 фур.

Небольшая очередь из 60 фур образовалась на белорусско-польской границе. Они находятся в единственном работающем на пропуск грузовиков ПП «Козловичи».

На границе Беларуси с Латвией очередей фур не наблюдается.

Ситуация с легковыми машинами

Что касается легковых автомобилей, очереди есть, но не такие большие.

В пункте пропуска «Брест» на белорусско-польской границе сейчас в очереди 40 легковушек.

Очереди образовались и на границе Беларуси с Литвой: в ПП «Котловка» «застряли» 20 машин, в Каменном Логе — 40, по 30 легковушек стоят в пунктах пропуска «Привалка» и «Бенякони».

На белорусско-латвийской границе очередей не наблюдается.

Закрытие пунктов пропуска

Латвия в сентябре приостановила работу контрольно-пропускного пункта «Силене» (с белорусской стороны «Урбаны»). Причиной названо обеспечение неприкосновенности границы и предотвращение нелегальной миграции.

Пересечение границы с Латвией теперь возможно только через единственный функционирующий латвийский погранпереход «Патерниеки» (с белорусской стороны — «Григоровщина»).

Ранее прекратили работу два пункта пропуска на белорусско-литовской границе «Шумскас» (с белорусской стороны «Лоша») и «Твярячюс» («Видзы»). Данное решение было принято литовским правительством.

Таким образом, теперь на белорусско-литовской границе для проезда легкового и грузового транспорта действуют только четыре погранперехода: «Лаворишкес» («Котловка»), «Мядининкай» («Каменный Лог»), «Шальчининкай» («Бенякони»), «Райгардас» («Привалка»).

В феврале этого года польские власти также в одностороннем порядке закрыли пункт пропуска «Бобровники». В результате на белорусско-польской границе остался лишь один ПП для грузового транспорта («Кукурыки» — «Козловичи») и один для легкового («Тересполь» — «Брест»).

Кроме того, Польша запретила перемещаться через пункт пропуска «Кукурыки» грузовикам, которые не зарегистрированы в странах Евросоюза.

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