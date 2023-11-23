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09:49 (мск), источник: Комсомольская правда

В Ростове владельцы пригородного вокзала опровергли его закрытие

В Ростове-на-Дону закрывать пригородный вокзал пока не планируют.

Источник: Комсомольская правда

Владельцы пригородного вокзала в Ростове опровергли его закрытие. Об этом сообщает 161.ru со ссылкой на гендиректора компании «Ростовдонавтовокзал» Софью Резниченко.

По информации источника, правом закрыть автовокзал обладает «Ростовдонавтовокзал». Однако этот вопрос никогда не рассматривался.

Напомним, что сейчас в городе идет работа над проектом по строительству нового современного автовокзала. Он будет располагаться на базе здания старого аэровокзала на проспекте Шолохова. Запустить проект планировали в конце 2023 года. Однако сроки перенесли на первый квартал следующего года. Все работы оценили в один миллиард рублей.

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