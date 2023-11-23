Продукты — за окно, а сами дома — при свечах: Жители двух районов Кишинева, а также пригородов, в четверг, 23 ноября, останутся без света — публикуем адреса

Premier Energy сообщает о том, что в четверг, 23 ноября, будут проводиться плановые работы по техническому обслуживанию, реконструкции и модернизации электрических сетей, из-за которых по некоторым адресам в Кишинёве не будет электричества, сообщает nokta.md.
ул. Николае Димо, 59 (частично).
пер. Штефан чел Маре (частично).
ул. Узинелор 60 (частично).
ул. Игоря Виеру 14/1, 15, 16, 16/1, 16/2, 18, 18/1, 20,
ул. Мирчи чел Бэтрын 22/3,
ул. Николае Милеску Спэтару 10/1, 11/1, 11/2, 11А, 13, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 13/6, 15, 15/1.
ул. Будешть 12−23, 16−22,
ул. Бульбоака 1−23, 2−38,
ул. Кодрул Косминулуй 2−40, 3−37,
ул. Отоваска 13, 15, 25, 26,
ул. Петродава 1−21, 6−12,
ул. Узинелор 7, 9/1, 9/ 3,
ул. Васлуй 15−65, 40−60 (частично).
ул. Путней 2−8, 5−9 (частично).
ул. Академика Андрея Сахарова 1, 3, 11/1,
ул. Браништий 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, ⅚, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 9/1, 9/2,
ул. Николае Димо 7, 9/1, 11, 11/1, 12, 14, (частично).
ул. Академика Андрея Сахарова 6, 10, 11, 11/1, 11/2, 11/3, 16, 9002,
ул. Андрея Доги 41/2, 43/1, 43/2, 43 /3,
ул. Крынгулуй 1, 2, 3, 5, 7,
ул. Думитру Рышкану 6, 20/1, 20/3, 20/4, 22, 999, 9001,
ул. Мачилор 18, 18/1, 35, 37 (частично).
ул. Колина Пушкин 23/3 (частично).