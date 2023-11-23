09:23 (мск), источник: Om1.ru
День матери в России: как появился, и что подарить маме в этот день
Это волшебная дата, когда мы выражаем любовь и признательность самым нежным и заботливым женщинам.
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В воскресенье, 26 ноября, в России отмечают День матери. По традиции его празднуют каждый год в последнее воскресенье ноября. В честь приближающегося праздника рассказываем, как он появился и что подарить самому близкому человеку в этот день. И, конечно, публикуем открытки, которые можно отправить своим мамам.
Как появился День матери в России?
День матери начали проводить в регионах России с начала 1990-х годов женскими советами, которые объединял Союз женщин России. В некоторых областях праздник утвердили главы регионов. Одними из первых День матери начали отмечать в Башкортостане, Якутии и Челябинской области.
На государственном уровне праздник установил Борис Ельцин 30 января 1998 года. Впервые празднование состоялось 29 ноября того же года.
По традиции в День матери вручают дипломы, медали, почетные знаки, звания и премии, которые учреждены более чем в 60 субъектах РФ. В регионах проводят концерты и фестивали, а дома жители страны организуют семейные ужины, вручают матерям подарки и проводят день в кругу семьи.
В Австралии, Канаде, Китае, США, Японии и европейских странах праздник отмечают во второе воскресенье мая. В некоторых странах дата фиксирована: в Грузии его отмечают 3 марта, в Финляндии — 8 мая, в Польше — 26 мая, в Никарагуа — 30 мая, в Белоруссии — 14 октября.
Что подарить маме на праздник?
Выбор подарка — настоящее искусство. У каждой мамы свои предпочтения и вкусы. Конечно, в первую очередь стоит отталкиваться от них. Однако мы решили помочь найти «тот самый» подарок для вашего близкого человека и предлагаем несколько нестандартных идей:
Завершаем наш материал подборкой слов, которые многие слышали от мамы. Не все обращают на них внимание, а ведь именно так самый близкий человек выражает свою привязанность и заботу о ребёнке. И неважно, 5 ему лет или 30.