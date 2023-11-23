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09:23 (мск), источник: Om1.ru

День матери в России: как появился, и что подарить маме в этот день

Это волшебная дата, когда мы выражаем любовь и признательность самым нежным и заботливым женщинам.

Источник: AP 2023

В воскресенье, 26 ноября, в России отмечают День матери. По традиции его празднуют каждый год в последнее воскресенье ноября. В честь приближающегося праздника рассказываем, как он появился и что подарить самому близкому человеку в этот день. И, конечно, публикуем открытки, которые можно отправить своим мамам.

Как появился День матери в России?

День матери начали проводить в регионах России с начала 1990-х годов женскими советами, которые объединял Союз женщин России. В некоторых областях праздник утвердили главы регионов. Одними из первых День матери начали отмечать в Башкортостане, Якутии и Челябинской области.

На государственном уровне праздник установил Борис Ельцин 30 января 1998 года. Впервые празднование состоялось 29 ноября того же года.

По традиции в День матери вручают дипломы, медали, почетные знаки, звания и премии, которые учреждены более чем в 60 субъектах РФ. В регионах проводят концерты и фестивали, а дома жители страны организуют семейные ужины, вручают матерям подарки и проводят день в кругу семьи.

В Австралии, Канаде, Китае, США, Японии и европейских странах праздник отмечают во второе воскресенье мая. В некоторых странах дата фиксирована: в Грузии его отмечают 3 марта, в Финляндии — 8 мая, в Польше — 26 мая, в Никарагуа — 30 мая, в Белоруссии — 14 октября.

Что подарить маме на праздник?

Выбор подарка — настоящее искусство. У каждой мамы свои предпочтения и вкусы. Конечно, в первую очередь стоит отталкиваться от них. Однако мы решили помочь найти «тот самый» подарок для вашего близкого человека и предлагаем несколько нестандартных идей:

  • книга с историей её жизни, фотографиями и воспоминаниями;
  • подписка на сервис доставки цветов, чтобы каждую неделю она получала свежий букет;
  • фотосессия с профессиональным фотографом;
  • книга с рецептами маминой любимой кухни;
  • набор для создания своего сада или мини-огорода на балконе;
  • абонемент на йогу, пилатес или другие занятия;
  • путешествие в место, которое она всегда хотела посетить.

Типичные фразы мам: когда и как их произносят?

Завершаем наш материал подборкой слов, которые многие слышали от мамы. Не все обращают на них внимание, а ведь именно так самый близкий человек выражает свою привязанность и заботу о ребёнке. И неважно, 5 ему лет или 30.

  • «Не забудь надеть шапку!» — когда мама беспокоится о здоровье своего ребенка;
  • «Сколько раз я тебе говорила?» — фраза, которую мы все слышали, когда нарушали правила;
  • «Ты сытый?» — мамы заботятся о нашем благополучии;
  • «Позвони, когда дойдешь», — мамы хотят быть уверенными в нашей безопасности;
  • «Я горжусь тобой!» — когда мама выражает свою гордость и уважение к своему ребенку за его достижения.

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