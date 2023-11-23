10:36 (мск), источник: Живем в Нижнем
Народные приметы на 24 ноября: чего нельзя делать, чтобы не было беды
Чем опасна грязная посуда в этот день?
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24 ноября верующие вспоминают преподобного Федора Студита, в народном календаре — день Федора-мороза. У наших предков дата была связана с различными поверьями и запретами. Их соблюдение считалось обязательным, а тем, кто ослушается, окружающие сулили болезни и нищету.
Народные приметы на 24 ноября: что нельзя делать
В старину говорили, что 24 ноября необходимо соблюдать умеренность во всем. Следует избегать чревоугодия и праздного времяпрепровождения. Любителям понежиться в постели до обеда мудрецы обещали безденежье и физическую слабость, обжорам — серьезные недуги.
Запрещалось в этот день и выяснять отношения. Если у вас с кем-либо возник спор, лучше уступить и остаться при своем мнении. В противном случае недопонимание может перерасти в серьезный конфликт. Не исключено, что ваш товарищ скоро станет вашим врагом.
Любая болтовня в эту дату может обернуться невзгодами. Не рассказывайте о себе лишнего, если не уверены в собеседнике, и держитесь подальше от сплетников. Обсуждая с ними других, в скором времени сами станете жертвой их острого языка.
Не повезет тем, у кого в доме 24 ноября будет беспорядок. Согласно поверьям, дошедшим до нас из глубины веков, грязные вещи или неубранная после обеда посуда способны притянуть неприятности. Пострадать могут все члены семьи; чтобы этого не произошло, следует заняться уборкой.
Осторожнее в этот день нужно быть с презентами: не стоит дарить кому-либо полотенце. Если же вы получили эту вещь в дар, отдайте за нее символическую копеечку. Нарушившим это правило в старину сулили болезни.
24 ноября нужно стараться провести в хорошем расположении духа. Не думайте о плохом, постарайтесь не вспоминать о том, что вас расстроило в прошлом. Так вы только усугубите ситуацию. Спешить с решением проблем, касающихся финансовой стороны жизни, тоже не рекомендуется. Есть риск ошибиться и остаться без денег.
День является неудачным для выхода на новую работу и для деловых переговоров. Люди, которые только появились в вашей жизни, могут воспользоваться вами в собственных интересах. Даже если их предложение выглядит привлекательным, не торопитесь его принимать. Возьмите паузу, чтобы все хорошенько обдумать.
На Руси особо отмечали важность уважительного отношения к огню. У очага нельзя сквернословить и даже громко разговаривать. Наказанием для нарушивших старинное правило может стать пожар.
Отдельная рекомендация в этот день существовала и для влюбленных. Им не советовали свататься и играть свадьбы. Наши предки говорили, что связавшие судьбу 24 ноября скоро расстанутся.
Народные приметы на 24 ноября: что можно делать
С давних пор 24 ноября хозяйки посвящают время уборке. Они не только подметают и моют полы, стирают и гладят белье, но и выбрасывают посуду с трещинами и другими дефектами. Сделать это необходимо, чтобы в семье весь год был достаток.
Считалось, что в этот день необходимо сварить щи и накормить ими родных и соседей. Люди верили, что так обеспечат себе легкую зимовку. Также они заваривали чай с травами и сушеными ягодами, веря, что в следующем году их будет ждать хороший урожай.
Дата у наших предков была известна и различными гаданиями, в том числе на жениха. Свободные девушки доставали из корзинки головку чеснока и считали зубчики. Четное число указывало на то, что незамужнюю сосватают в течение года, нечетное — на то, что ждать свадьбу ей придется еще долго.
Приметы о погоде на 24 ноября
Присматриваясь к поведению животных и природным явлениям, наши предки составляли прогнозы погоды. Согласно их наблюдениям, мокрый снег 24 декабря указывает на потепление к началу зимы. Погожий денек обещает отсутствие сильных морозов в декабре и январе.
Именины 24 ноября
24 ноября именины празднуют Антон, Степан, Тимофей, Максим и Федор. Также поздравить нужно Афанасия и Якова.