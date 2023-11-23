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12:08 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews

В Узбекистане официально разрешили добровольцам принимать участие в клинических исследованиях лекарств

Президент подписал закон «О внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты в связи с совершенствованием фармацевтической деятельности».

Источник: Хокимият Бектемирского района

По данным Министерства юстиции, закон предоставляет право здоровым лицам добровольно участвовать в клинических исследованиях фармакологических
или лекарственных средств.

Руководитель клинического исследования обязан дать лицу, желающему принять участие в клиническом исследовании, подробное разъяснение значения метода, сущности и возможного риска данного исследования.

Определено также, что лицо вправе отказаться от участия на любой стадии исследования.

В случае проведения исследования с участием несовершеннолетнего либо недееспособного лица перед началом исследований должно быть получено письменное согласие от его родителей или других законных представителей.

Клиническому исследованию с участием несовершеннолетних лиц должно предшествовать клиническое исследование на совершеннолетних лицах.

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