В Узбекистане официально разрешили добровольцам принимать участие в клинических исследованиях лекарств

По данным Министерства юстиции, закон предоставляет право здоровым лицам добровольно участвовать в клинических исследованиях фармакологических
или лекарственных средств.
Руководитель клинического исследования обязан дать лицу, желающему принять участие в клиническом исследовании, подробное разъяснение значения метода, сущности и возможного риска данного исследования.
Определено также, что лицо вправе отказаться от участия на любой стадии исследования.
В случае проведения исследования с участием несовершеннолетнего либо недееспособного лица перед началом исследований должно быть получено письменное согласие от его родителей или других законных представителей.
Клиническому исследованию с участием несовершеннолетних лиц должно предшествовать клиническое исследование на совершеннолетних лицах.