10:22 (мск), источник: Комсомольская правда
Бензин и дизель дешевеют на волгоградских АЗС
Три вида автомобильного топлива подешевели в Волгоградской области.
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На волгоградских АЗС наметилась приятная для автомобилистов тенденция: бензин понемногу, но все-таки дешевеет. За неделю с 14 по 20 ноября в Волгоградской области снизились цены на три вида горючего, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные Волгоградстата.
Дизельное топливо за семь дней стало выгоднее на 14 копеек, в среднем литр стоит 60,68 рубля. Бензин марок АИ92 и АИ9−95 подешевел соответственно на 13 и 31 копейку. 92-й обходится водителям в 50,57 рубля, 95-й — 56,3 рубля. Остались неизменными за неделю цены на бензин АИ-98 — 65,89 рубля за литр.