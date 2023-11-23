Главное
Главные новости 23 ноября
10:22 (мск), источник: Комсомольская правда

Бензин и дизель дешевеют на волгоградских АЗС

Три вида автомобильного топлива подешевели в Волгоградской области.

Источник: Комсомольская правда

На волгоградских АЗС наметилась приятная для автомобилистов тенденция: бензин понемногу, но все-таки дешевеет. За неделю с 14 по 20 ноября в Волгоградской области снизились цены на три вида горючего, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные Волгоградстата.

Дизельное топливо за семь дней стало выгоднее на 14 копеек, в среднем литр стоит 60,68 рубля. Бензин марок АИ92 и АИ9−95 подешевел соответственно на 13 и 31 копейку. 92-й обходится водителям в 50,57 рубля, 95-й — 56,3 рубля. Остались неизменными за неделю цены на бензин АИ-98 — 65,89 рубля за литр.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Военная спецоперация на Украине 23 ноября 2023: прямая онлайн-трансляция
Зеленский уверен, что заключит мир с Россией за один день на новых условиях
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта