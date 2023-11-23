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10:29 (мск), источник: Коммерсантъ

Командир катера Черноморского флота из Новороссийска погиб при атаке в Крыму

В Новороссийске похоронили командира катера Черноморского флота Дениса Никитина, погибшего при атаке морских дронов в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба Черноморского казачьего округа.

Источник: пресс-служба Черноморского казачьего округа

Денис Никитин родился 18 февраля 1981 года в городе Ужур Красноярского края. Там он окончил школу и был призван на срочную службу в Черноморском флоте. После окончания в 2001 году школы мичманов служил в различных должностях Новороссийской военно-морской базы.

Денис Никитин был старшим мичманом ВМФ, казаком хуторского общества «Невский». Мужчина погиб при выполнении задач спецоперации — он спасал свой корабль. У моряка осталась жена и две дочери.

Отпевание моряка прошло в храме Вознесения Господня станицы Раевской. Мужчину похоронили на «Аллее славы» городского кладбища. Денис Никитин награжден ведомственными и государственными наградами за участие во многих боевых действиях и специальных операциях. Посмертно его представили к ордену Мужества.

Татьяна Ручкина.

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