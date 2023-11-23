09:43 (мск), источник: АиФ Кузбасc
В 48 сёлах и деревнях Новокузнецка до 24 часов дадут электроэнергию
Сейчас специалисты восстанавливают сети.
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В 48 сёлах и деревнях Новокузнецка планируют до 24 часов сегодня, 23 ноября, дать электроэнергию. Об этом «АиФ в Кузбассе» сообщили в пресс-службе администрации Новокузнецкого муниципального района.
«На данный момент главные силы энергетиков брошены на Новокузнецкий округ. Для восстановления электроснабжения сегодня в округе работают 33 бригады — это 120 человек», — также пояснили в пресс-службе.
Мы писали, что в новокузнецких сёлах и деревнях четвёртый день нет света и воды. Люди боятся, что перемёрзнут трубы. А мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов даже обругал матерными словами подчинённых, которые слишком долго устраняют последствия урагана.