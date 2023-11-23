10:47 (мск), источник: АиФ Крым
Погиб военкор «Россия 24» Борис Максудов после атаки беспилотника
Максудов несколько лет работал журналистом в Крыму.
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В Запорожской области погиб военный корреспондент телеканала «Россия 24» Борис Максудов. Во время съемок репортажа в районе Токмака он был ранен в следствие атаки вражеского беспилотника. Об этом заявил журналист Владимир Соловьев.
После операции в военном госпитале Бориса Максудова планировали переправить в Крым для дальнейшего лечения. Кроме того, коллеги утверждали, что жизни журналиста уже ничего не угрожает. После тяжелого ранения велась постоянная борьба за жизнь Бориса Максудова, сообщил ведущий ВГТРК Владимир Соловьев. Однако, по дороге в Джанкой военный корреспондент погиб, заключил ведущий.
Борис Максудов вел репортажи в зоне СВО с первых дней. Он несколько лет работал журналистом в Крыму на «ТВ Центр».