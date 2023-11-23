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10:58 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Первый мощный снегопад в этом году накроет Приморье: названа дата

ВЛАДИВОСТОК, 23 ноября, ФедералПресс. В начале следующей недели ожидается серьезное ухудшение погоды. По данным синоптиков, в регион придут сильные осадки в виде снега.

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Источник: РИА "ФедералПресс"

Как передает портал windy.com, в понедельник, 27 ноября, в Приморье ожидается снег, мокрый снег, дождь и ледяная крупа. Только во Владивостоке выпадет не менее 25 сантиметров твердых осадков.

Согласно прогнозу, ранним утром при температуре −1 градус в приморской столице будет идти снег. Однако уже к 10 часам потеплеет до +3 градусов, в результате чего пойдет сильный дождь. Но уже к вечеру температура воздуха вновь пойдет на понижение, что станет причиной ледяного дождя.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в ближайшие сутки в Приморье станет по-зимнему морозно. В некоторых районах края температура воздуха опустится до −20 градусов.

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