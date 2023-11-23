Первый мощный снегопад в этом году накроет Приморье: названа дата

Как передает портал windy.com, в понедельник, 27 ноября, в Приморье ожидается снег, мокрый снег, дождь и ледяная крупа. Только во Владивостоке выпадет не менее 25 сантиметров твердых осадков.
Согласно прогнозу, ранним утром при температуре −1 градус в приморской столице будет идти снег. Однако уже к 10 часам потеплеет до +3 градусов, в результате чего пойдет сильный дождь. Но уже к вечеру температура воздуха вновь пойдет на понижение, что станет причиной ледяного дождя.
Ранее «ФедералПресс» писал, что в ближайшие сутки в Приморье станет по-зимнему морозно. В некоторых районах края температура воздуха опустится до −20 градусов.