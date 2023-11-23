11:37 (мск), источник: СуперОмск
На севере Омской области отключили воду из-за понижения уровня воды в Иртыше
В городе Тара на севере Омской области в четверг, 23 ноября 2023 года, отключили воду.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
«В связи с понижением уровня р. Иртыш, установлением ледяного покрова на водоёме, появлением мелкого рыхлого льда (внутриводовой шуги), ограничена подача воды в город», — заявили в администрации Тары.
Изначально власти города анонсировали, что воду будут подавать 23 ноября 2023 года час в день с 13 до 14:30 часов. Однако позже отметили, что из-за малой скорости набора воды в резервуары, подача воды в город будет осуществляться с 14 до 15 часов.