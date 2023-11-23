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11:37 (мск), источник: СуперОмск

На севере Омской области отключили воду из-за понижения уровня воды в Иртыше

В городе Тара на севере Омской области в четверг, 23 ноября 2023 года, отключили воду.

«В связи с понижением уровня р. Иртыш, установлением ледяного покрова на водоёме, появлением мелкого рыхлого льда (внутриводовой шуги), ограничена подача воды в город», — заявили в администрации Тары.

Изначально власти города анонсировали, что воду будут подавать 23 ноября 2023 года час в день с 13 до 14:30 часов. Однако позже отметили, что из-за малой скорости набора воды в резервуары, подача воды в город будет осуществляться с 14 до 15 часов.

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