11:09 (мск), источник: МК.RU Красноярск
Опубликован прогноз магнитных бурь на 24 ноября
Жителей Красноярска и всей России предупредили о том, ожидать ли завтра магнитную бурю.
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Прогноз составил сервис Time-In.
Стало известно, что завтра, 24 ноября, ожидается малая магнитная буря силой в 4 балла. Она будет наиболее ощутима с 14:00 до 17:00 по московскому времени. После она не закончится и продлится до следующего дня.
Утром же этого дня ожидается благоприятная магнитная обстановка, будут лишь небольшие возмущения.
Бури не пройдут уже до вторника.