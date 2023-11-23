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11:09 (мск), источник: МК.RU Красноярск

Опубликован прогноз магнитных бурь на 24 ноября

Жителей Красноярска и всей России предупредили о том, ожидать ли завтра магнитную бурю.

Источник: Freepik

Прогноз составил сервис Time-In.

Стало известно, что завтра, 24 ноября, ожидается малая магнитная буря силой в 4 балла. Она будет наиболее ощутима с 14:00 до 17:00 по московскому времени. После она не закончится и продлится до следующего дня.

Утром же этого дня ожидается благоприятная магнитная обстановка, будут лишь небольшие возмущения.

Бури не пройдут уже до вторника.

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