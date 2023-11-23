11:27 (мск), источник: Комсомольская правда
Смирился и ждал смерти: белоруса привезли в Татарстан и заставили работать на цыган
Белоруса обманом привезли в Татарстан и заставили работать на цыган.
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Сергею 60 лет. Он родом из Беларуси. В феврале 2021 года мужчине в Бобруйске предложили работу. Обещали помочь восстановить потерянный паспорт.
В результате, как сейчас вспоминает Сергей, его привезли в Татарстан. Поселили в цыганскую семью недалеко от Казани. Поручили ухаживать за скотом, косить сено и выполнять работу по дому. Когда мужчина задавал вопросы о зарплате и сроках своей работы, хозяева дома от точного ответа уходили, лишь повторяли, что обязательно рассчитаются с работником.
Идти в чужой стране Сергею было некуда, поэтому он смирился со своей судьбой и решил, что будет работать на цыган до конца жизни. Но через два года наниматели отправили мужчину в Москву, купив ему билет на поезд. В столице Сергея никто не встретил, в итоге он оказался в большом городе совершенно один и по-прежнему без документов и денег. В таком положении он стал легкой наживой для вербовщиков и угодил в работный дом. Спустя некоторое время мужчине удалось оттуда выбраться, но он снова остался один на один со своими проблемами — жил на улице, просил у прохожих денег на билет до дома, ночевать приходил в подъезды.
Однажды бездомного заметил неравнодушный прохожий. Он расспросил Сергея о случившемся, а затем обратился в движение «Альтернатива», которое борется с торговлей людьми и всеми формами рабства. Волонтеры встретились с мужчиной, накормили, дали новую одежду, помогли оформить временный документ и приобрести билеты домой, в белорусский город Могилев, где его встретили родные. Сейчас Сергей уже дома, с ним все в порядке.