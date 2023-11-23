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11:22 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Электрички Хабаровска меняют расписание на декабрь

Пригородные поезда несколько дней будут ходить с опережением графика.

Источник: Хабаровский край сегодня

Пригородные поезда Хабаровска несколько дней в декабре будут ходить согласно новому расписанию. Изменения коснутся шести электричек, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

 — В понедельники и пятницы 1,4,8 и 11 декабря поезд № 6862 (6864)/6838 «Облучье — Биробиджан — Хабаровск-1» опередит график на 1 час 35 минут; поезда № 6803 «Хор — Хабаровск-1» и № 6804 «Хабаровск-1 — Хор» будут ходить раньше расписания на 1 час; электричка № 6807 «Хор — Хабаровск-1» — раньше на 35 минут; а поезд № 6808 «Хабаровск-1 — Хор» опередит график на 1 час 11 минут, — сообщает АО «Экспресс Приморья». Электричка № 6801 «Вяземская — Хабаровск-1» будет ходить на 40 минут раньше обычного расписания 2, 5, 9 и 12 декабря.

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