11:22 (мск), источник: Хабаровский край сегодня
Электрички Хабаровска меняют расписание на декабрь
Пригородные поезда несколько дней будут ходить с опережением графика.
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Пригородные поезда Хабаровска несколько дней в декабре будут ходить согласно новому расписанию. Изменения коснутся шести электричек, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— В понедельники и пятницы 1,4,8 и 11 декабря поезд № 6862 (6864)/6838 «Облучье — Биробиджан — Хабаровск-1» опередит график на 1 час 35 минут; поезда № 6803 «Хор — Хабаровск-1» и № 6804 «Хабаровск-1 — Хор» будут ходить раньше расписания на 1 час; электричка № 6807 «Хор — Хабаровск-1» — раньше на 35 минут; а поезд № 6808 «Хабаровск-1 — Хор» опередит график на 1 час 11 минут, — сообщает АО «Экспресс Приморья». Электричка № 6801 «Вяземская — Хабаровск-1» будет ходить на 40 минут раньше обычного расписания 2, 5, 9 и 12 декабря.